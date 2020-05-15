شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من آخر مشاهد "رجالة البيت" بعد 3 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى المشاهد الأخيرة فى مسلسل "رجالة البيت" فى استوديو مصر، وهذه المشاهد خاصة بالحلقتين الأخيرتين من العمل الذى يتم عرضه فى موسم دراما رمضان الجارى، حيث تبقى لهما 3 أيام تصوير فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.



رجالة البيت

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، ويفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة ويدخلان فى أزمات تؤدى بهما إلى مواقف كوميدية التى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".