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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان شريف منير بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 14 مايو، وشارك جمهوره صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام".
وظهر "منير" في الصور مع أفراد عائلته في احتفاليته بعيد ميلاده عن بُعد، وعلق على الصور قائلا: "احتفلت مع عائلتي بعيد ميلادي على فيسبوك ماسنجر، ربنا يحميكوا كلكوا".
يشارك شريف منير يشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "ونحب تاني ليه؟"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر "فيس بوك ماسنجر".. شريف منير يحتفل بعيد ميلاده رفقة عائلته (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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