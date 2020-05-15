عبر "فيس بوك ماسنجر".. شريف منير يحتفل بعيد ميلاده رفقة عائلته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان شريف منير بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 14 مايو، وشارك جمهوره صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام".

وظهر "منير" في الصور مع أفراد عائلته في احتفاليته بعيد ميلاده عن بُعد، وعلق على الصور قائلا: "احتفلت مع عائلتي بعيد ميلادي على فيسبوك ماسنجر، ربنا يحميكوا كلكوا".

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يشارك شريف منير يشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "ونحب تاني ليه؟"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي.