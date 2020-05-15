كريم قاسم ينتهي من تصوير مشاهد في "لما كنا صغيرين"

انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهده الأخيرة من المسلسل الرمضاني "لما كنا صغيرين" والدي يعرض الأن ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2020، ويشارك في بطولته الفنانة ريهام حجاج، والنجم محمود حميدة وخالد النبوى، ويستمر صناع العمل فى التصوير حتى

يوم 25 رمضان الجارى تزامنا مع عرض المسلسل.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى ‏المصرية

‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

يذكر ان مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.