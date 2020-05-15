بالصور.. غادة عبدالرازق تكشف مخطط عبدالمغني للتنقيب في شارع المعز

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تألقها بمسلسل"سلطانة المعز" الذي يتناول جريمتى التنقيب عن الآثار وتجارة الأعضاء البشرية للمهاجرين غير الشرعيين من خلال عمل درامي شعبي متكامل الأركان من حيث الديكورات والإخراج والتصوير ويسلط الضؤ بشكل تشويقي على قضية اجتماعية وطنية هامة تجعله مميزا ومتفردا في موسم الدراما الرمضانية .

وتتصاعد الأحداث في الحلقة الـ ٢١ من "سلطانة المعز" باكتشاف غادة عبد الرازق "سلطانة" بمساعدة محمود البزاوي "حمدي" جانب من مخطط محمود عبد المغني "نعيم" وتدبيره للتنقيب عن آثار شارع المعز عقب ربطها صلة القرابة بينه وبين عمه محمد صيام "سعد الخياط" المعروف عنه التنقيب وتم حبسه وخرج من السجن بمساعدة ابن شقيقه.

على جانب آخر يجتمع "نعيم" بعمه أحمد صيام "سعد الخياط" وممول خططهم الإجرامية " وليد فواز " حيث أكد سعد وجود الكنوز التي دفنها سكان مصر القديمة بشارع المعز وهربوا من الحروب ولم يعودوا وأوضح أن شقيقه "حسن الخياط" والد محمود

عبد المغني الذي دفن خلال تنقيبه لم ينقب أحد بعده وأنه على مدي ٤٠ عاما حاول التنقيب أكثر من مرة ولكنهم لن ينجحوا في إعادة التنقيب إلا عقب إبعاد عربة الكبده التي تقف عليها "سلطانة" بوسط الشارع كي لا تكشفهم .

ومن المشاهد المثيرة قيام محمد لطفي "خزاعة" بتهديد طاهرة "سيدرا" بأنه سيقتل نفسه بالسلاح الابيض الذي يحمله اذا طلبت منه الابتعاد عنها لأنه يحبها بشدة ولا يستطيع العيش بدونها خاصة وأنها سيطرت عليه بالعلاقة المحرمه بينهما كي تقوم باستغلاله لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بمشاركة شقيقها "نعيم" ومحمد شاهين.

واكتشفت دينا "كريمة" أن زوجها الذي تساعده متزوج ولديه أطفال وهو ما أصابها بحالة انكسار وحزن خاصة أنه كان يرفض أن ينجب منها أطفال بحجة وجود مرض "السرطان وراثي في أسرته .

Advertisements

كما يتم القبض علي الشيخ فانتا صديق سلام ونعيمة بعد ضبط أواني بدون دمغة تباع علي أنها ذهبية للسياح عن طريق "سيدرا" شقيقة نعيم".

وتنتهي الحلقة بطلب "حمدي" من "سلطانة" زرع مي الغيطي "ورد وسط نعيم وشقيقيه لكشف المزيد من خططهم الشيطانية بشارع المعز وكي يتمكنوا من الإنتقام لمقتل "سلام" شقيق "سلطانة" .



ويعد مسلسل "سلطانة المعز" تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز أحد أعرق شوارع مصر القديمة والذي يضم مختلف الطوائف من أبناء مصر الخيرين و المتمثل في رموز مثل "سلطانة" و"سلام" والمقربين لهم وبين و"نعيم" وإخوته القادمين من الخارج من أجل السيطرة علي "شارع المعز" المنطقة الأثرية وإغراء أهلها بالمال والجنس من أجل التمكن من التنقيب عن الآثار وسرقتها بالإضافة إلي مخططاتهم الإجرامية بالإتجار في الأعضاء البشرية وتكوينهم لعصابات مسلحة تجري على جزء آخر من مصر وهو سيناء.



"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور احداثها في إطار إجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .