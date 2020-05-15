تراند اليوم : الفتوة حلقة 22 – ياسر جلال يتزوج مي عمر.. ومفاجأة الشيخ مبروك

ضمن أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل “الفتوة” الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، شهدت الحلقة قيام حسن الجبالي الفنان ياسر جلال وليل الفنانة مي عمر بزيارة عزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني لقيام الأول بطلب يد ليل للزواج وهو ما رفضه عزمي أبو شديد ودار بينهما حديث حول الفتونة، بينما غادر حسن الجبالي منزل عزمي أبو شديد وقالت له ليل في نهاية حديثها: “افتكر أن إحنا جينالك.. أنا أسفة يا حسن”.

بينما دار حديث بين عزمي ابو شديد وجميلة زوجته الفنانة نجلاء بدر التي أكدت له حسن الجبالي الفتوة ويستطيع أن يفعل ما يريد.

واستمرت الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يقوم ببطولته كل من، الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وآخرون بمشهد جمع كل من شيخ الحارة الفنان خالد عبدالسلام؛ والمأذون لعقد قران حسن الجبالي وليل الفنانة مي عمر.

بينما قام عزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني بزيارة حسن الجبالي وشقيقته للمباركة لهما على الزواج في مشهد حضره كل من جميلة الفنانة نجلاء بدر زوجة عزمي ابو شديد ونورا الفنانة ليلى أحمد زاهر ابنة حسن الجبالي، بينما قال عزمي أبو شديد لحسن الجبالي أن زواجه من شقيقته لن يفرق بنسبة لما بينهما.

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واختتمت الحلقة الجديدة من المسلسل بمشهد غضب المعلم سيد اللبان الفنان رياض الخولي من علمه بزواج حسن الجبالي وليل..

بينما جاء مشهد النهاية بظهور شخص يدعي أنه الشيخ مبروك ابن الشيخ هلال ويعلن ذلك لعم مسعد الفنان عهدي صادق وهي المفاجأة التي تكشف عنها الحلقات المقبلة ما إن كان الشيخ مبروك الذي ظهر في الحلقات السابقة هو الحقيقي الفنان أحمد خالد صالح أم هذا الرجل الذي ظهر لتنتهي الحلقة الثانية والعشرين.

ويشارك أيضا في مسلسل الفتوة الذي يعرض علي شاشة قناة الحياة الحمراء في الساعة الثانية عشر صباح كل يوم كل من الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر ومها نصار ومحمود حافظ وأحمد جمال سعيد وغفران محمد وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وأنعام سالوسة وعبدالرحمن القليوبي وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

شاهد الحلقة كاملة..