يسرا اللوزي تعلن وضع طفلتها الثانية: “بقيت ام البنات”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 06:57 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن استقبالها طفلتها الثانية نادية، وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت يسرا اللوزي صورة لقدم طفلتها وعلقت كاتبة: “من حوالى أسبوعين، وصلت “نادية” بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت “أم البنات” شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة”.

يذكر ان يسرا اللوزي متزوجة من احمد الدربي منذ عام 2009 وانجبت طفلتها الاولى دليلة بعد 5 سنوات من زواجها عام 2014.

وكانت يسرا اللوزي قد تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن ابنتها دليلة قائلة انها تشعر بأنها أم “وحشة” بسبب عملها وضطرارها ان تتركها لفترات طويلة.