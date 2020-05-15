مودة الأدهم.. مصرية جديدة متهمة بالتحريض على الفسق

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 06:00 صباحاً - اعتقلت الشرطة المصرية أمس الخميس، مودة الأدهم التي يطلق عليها “فتاة التيك توك” بتهمة نشرها “مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور” عبر حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على الفتاة التي يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 300 ألف شخص وصفحتها على إنستغرام 1.6 مليون داخل مجمع سكني في ضاحية “6 أكتوبر” وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت صحف مصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد خاطبت هيئة الاتصالات لوقف نشر تلك الفيديوهات.

وقال موقع “مصراوي” إن الفتاة، وهي من محافظة مطروح قرب الإسكندرية، كانت قد انتقلت إلى القاهرة حيث عملت في إنتاج الفيديوهات، وأنشأت مشاريع وجمعت ثروة بالـ”ملايين”.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت مؤخرا الطالبة بجامعة القاهرة حنين حسام التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها “هرم مصر الرابع” بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.