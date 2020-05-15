تعرف على تعليق هنا الزاهد بعد ترشيحها لقائمة أجمل ١٠٠ وجه في العالم

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا، ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم، وذلك بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي الخاص بمسابقة "tc candler".

وخلال التسجيل الصوتي الذي عُرض ضمن حلقة برنامج The Insider بالعربي، أعربت الزاهد، عن سعادتها بذلك الترشيح، حيث قالت: "مبسوطة أوي وفخورة إني أنا أكون مترشحة، ضمن أجمل 100 وجه في العالم حاجة أنترناشونال، وإني أمثل الشرق الأوسط في ترشيح زي ده".

وقد أعلنت هنا الزاهد من خلال صفحتها الرسمية على الإنستجرام، عن ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتى أعلن عنها الموقع الرسمي بمسابقة "tc candler".

وتعد هنا الزاهد من النجمات اللاتى يتمتعن بجمال لافت، حيث تحرص دائما على اختيار صيحات المكياج التى يرتكز على الألوان الترابية الهادئة التى تكشف عن جمال ملامحها، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة التى تبرز جمال وجهها.

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وتعتمد هنا الزاهد على الإطلالات البسيطة والجذابة الغير مبالغ فيها، فهى تفضل فى الكثير من الأحيان ارتداء الصيحات الكاجوال و العصرية ونادرا ما تظهر بإطلالات و ملابس كلاسيك.

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