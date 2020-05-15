في عيد ميلاد أصالة نصري تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم الفنانة أصالة نصري بعيد ميلادها الـ 50 ، التي ولدت في مدينة دمشق، وبالتحديد في حي أبو رمانة.

والدها هو الفنان "مصطفى نصري"، وعائلتها تتكون من أربعة إخوة هما أماني، أيهم، ريم، أنس، ولديها منزل في الإمارات العربية المتحدة في قرية النخيل.

كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين بعام 2005 وعيد جلوس ملكها حمد بن عيسى آل خليفة .

وحصلت على الجنسية بعد مرور نحو عام على مقابلة شخصية ما بين ملك البحرين وبينها.

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