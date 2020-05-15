شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Tell Me a Story بعد موسيمن من عرضه دون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة CBS مسلسل Tell Me a Story، وذلك بعد موسمين من طرح العمل منذ 31 أكتوبر من عام 2018، واستطاع أن يحصل على تقييم وصل إلى 7.2 على موقع imdb، وتحتوى السلسلة على 20 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر عل موقع "tv series finale"، ولم تعلن الشيكة عن سبب لإلغاء السلسلة بعد.

ودارت السلسلة حول تناول حكايات الأطفال الكلاسيكية مثل "الرداء الأحمر" و"الخنازير الثلاثة الصغيرة" ويمنحهم لمسة عصرية يعيدون تخيلها، فى شوارع مدينة نيويورك.

المسلسل كان من بطولة الممثل العالمى بول ويسلى، الذى لعب دور "إيدى" تاجر مخدرات يكافح إدمانه الخاص، وتضم قائمة الممثلين أيضاً المخرج المحترف كيم كاترال، وبيلى ماجنوسن، بالإضافة إلى ذلك ستلعب دانييل كامبل دور "كايلا" وهى فتاة تكافح من وفاة أمها الأخيرة.

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كما أعلنت شبكة CBS طرح مسلسل The Equalizer، فى الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، وبدء لاعمل على المسلسل المعاد إنتاجه من المنزل، مع فريق العمل بسبب إيقاف التجمعات بسبب فيروس كورونا، على أن تقوم ببطولته كوين لطيفة، ومن تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "tv series finale".

على أن تدور السلسلة الجديد التى لم يكشف عن اسمها بعد، حول كوين لطيفة التى ستلعب دور امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه.

كما ستقوم لطيفة أيضًا بإنتاج السلسلة إذا تم التقاطها بواسطة CBS، وشهدت الشبكة بعض النجاح مع إعادة إنتاج بعض المسلسلات، الذى سينضم إلى Hawaii Five-0 وMagnum PI وMacGyver.

تم طرح مسلسل The Equalizer فى الأصل على شبكة CBS بين عامى 1985 و1989 مع بطولة إدوارد وودوارد لــ دور البطولة في السلسلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".