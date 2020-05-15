شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ينتهى من تصوير مشاهده فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان الشاب كريم قاسم من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، ويستمر صناع العمل فى التصوير حتى يوم 25 رمضان الجارى تزامنا مع عرض المسلسل.

وشهدت حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" مقتل "وائل" كريم قاسم، وهى ثانى شخصية تقتل فى الأحداث بعد "نهى" نسرين أمين، ويبدو أن هناك شخص واحد يقف وراء كل تلك الجرائم، ويعد "سليم" محمود حميدة، الأقرب بحسب مسار السيناريو، لكن مازال الكاتب أيمن سلامة يحمل فى جعبته مفاجآت لم تكشف عنها الأحداث بعد.

وشهد الصراع القائم فى مسلسل "لما كنا صغيرين" تخطيط "ياسين" خالد النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم قاسم ‏، على العمل مع "سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل الإيقاع ‏به وتسليمه للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات بالاتفاق مع ‏الشرطة، لكن "سليم" كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات.

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ويفاجئ "سليم" محمود حميدة، "وائل" كريم قاسم بزيارته فى بيته بعد أن حاول الإيقاع به فى صفقة مخدرات لكن سليم ورطه فى صفقة "عدسات"، ويخاف "وائل" من "سليم" ويتوقع أن يتخلص منه فى أى وقت .

تذهب "دنيا" ريهام حجاج، لتناول العشاء مع "ياسين" خالد النبوى، وخلال ذلك تتلقى رسالة على هاتفها من رقم "وائل" كريم قاسم جاء فيها أنه أقدم على الانتحار خوفا من انتظار الموت، ويسرعان إلى شقته فيكتشفان مقتله بالفعل، فهل انتحر أم تخلص منه "سليم" ؟.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎