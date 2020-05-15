شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "لما كنا صغيرين" فى صورة.. قتل فى الأحداث وضحك فى ‏الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى صورة جمعت نجوم مسلسل "لما كنا صغيرين" ريهام حجاج ‏ومحمود حميدة ومحمود حجازى وهلا السعيد، ارتسمت الضحكة ‏على وجوه أبطال المسلسل فى الكواليس، رغم ما في الأحداث من ‏قتل وألغاز لم تكشف بعد عن قاتل "نهى" نسرين أمين و"وائل" كريم قاسم .‏

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ‏ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، انهيار "دنيا" ريهام ‏حجاج، بعد انتحار أو مقتل – لم يتضح بعد – "وائل" كريم قاسم، ‏وفى لحظة انهيارها تحمّل "ياسين" خالد النبوى، بأنه السبب لأنه ‏من سعى لإقناع "وائل" للإيقاع بـ"سليم" محمود حميدة وكشف ‏الأخير المؤامرة، وتحاول "دنيا" الانتحار من الشرفة لكن "ياسين" ‏يمنعها ‏

وتم ترحيل "صافى" على النيابة ومنع الزيارة عنها حتى لا يتم ‏تلقينها من قبل "سليم" محمود حميدة، وحاول "ياسين" الإيقاع بها ‏حول عدم معرفتها بـ"نهى" نسرين أمين، لكنه فشل.‏

يستجوب الضابط حسن عبد الله، "ياسين" خالد النبوى حول مقتل ‏أو انتحار"وائل" كريم قاسم، وينفى الانتحار فهو شخصية لا يمكن ‏أن تقدم على الانتحار بحسب وجهة نظره. ‏

تذهب مدام رانيا إلى "سليم" محمود حميدة، وتقدم له دليل أن ابنتها ‏منه، وذلك بتخطيط من "ياسين" خالد النبوى، ويشرع "سليم" فى ‏عمل تحليل ‏DNA ‎‏ للتأكد من أنها ابنته.‏

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يحضر أمين شرطة لمقر شركة "سليم" محمود حميدة، ومعه ‏استدعاء من النيابة، ويذهب به إلى النيابة لأخذ أقواله حول مقتل ‏أو انتحار "وائل" كريم قاسم، ويبدو من التحقيقات أن "سليم" تفاجأ ‏بمقتله أو أنه تصنع ذلك حتى لا يتم اتهامه فى القضية. ‏

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على جانب آخر، يقرر "يحيى" محمود حجازى والمحبوس فى ‏قضية مخدرات، الاعتراف على "سليم" محمود حميدة، وسيكشف ‏فى الحلقات المقبلة السر الذى يجمعهما ولم يفصح عنه فى ‏الحلقات السابقة، ويصرح لأبيه الوزير بأن سليم أكثر شخص ‏يكرهه فى حياته. ‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎