محمد رمضان يحتفل بـ12 مليون متابع على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، منشورا يحتفل به بوصول عدد متابعيه لـ12 مليون متابع بموقع "إنستجرام".

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية، بعد نجاح مسلسل البرنس، الذي يشارك به في السباق الرمضاني، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية وتصدره ترند تويتر وجوجل أكثر من مرة خلال الشهر.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان "رضوان" ، نور اللبنانية "علا" ، روجينا "فدوى"، سلوى عثمان "سميحة" ، أحمد زاهر "فتحي"، نجلاء بدر "لبنى"، إدوارد "عبد المحسن" ، دنيا عبدالعزيز "شيماء"، عبدالعزيز مخيون "حامد"، ريم سامي "نورا"، بدرية طلبة "عظيمة"، رحاب الجمل "عبير"، أحمد فهيم "رأفت"، محمد علاء "ياسر"، أحمد داش "عادل"، ومحمد مهران "حمادة.