"إن شاء الله هتخف".. مها أحمد تنشر فيديو مؤثرا لابنها في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة مها أحمد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو وصور لابنها الكبير "أحمد"، خلال تواجده بالمستشفى.

وظهر "أحمد"، في الفيديو، وهو على سرير المستشفى، ممسكا بيد والده "مجدي كامل"، بينما تحدثت إليها والدته قائلة: "إن شاء الله هتخف، يا حبيبي".

ولم تكشف مها أحمد تفاصيل ما يمر به نجلها، من حالة مرضية، إلا أن عدد من متابعيها تفاعل مع التدوينة، وحرصوا على الدعاء لابنها بالشفاء العاجل.

أحمد مجدي كامل هو الابن الأكبر للثنائي مها أحمد ومجدي كامل، وهو من ذوي القدرات الخاصة، ويعاني من صعوبة في الحركة وقد سافروا لعلاجه منذ سنوات إلى ألمانيا.