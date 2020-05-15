تراند اليوم : هذا ما قالته الصحافة الإسرائيلية عن مسلسل "الاختيار"

وتابع الموقع العبري"شهر رمضان هو موسم بث الدراما التلفزيونية الجديدة، حيث يقضي المصريون والعرب معظم الوقت في منازلهم، ما يمثل أفضل فرص لنسب المشاهدة العالية"، لافتة إلى أن "أحد أهم الملفات التي ركزت عليها الدراما هذا العام هو تنظيم داعش الإرهابي، والذي اجتاح العالم العربي والغربي قبل 6 سنوات، في كل من سوريا والعراق، قبل أن ينقل ثقله الأساسي إلى شبه جزيرة سيناء".
وواصل"في سيناء، كبد التنظيم الجيش والشرطة المصريين الكثير من الخسائر الفادحة، ويعرض مسلسل (الاختيار) قصة اثنين من الضباط العسكريين المصريين هما (أحمد المنسي) الذي قتل عام 2017، و(هشام عشماوي)، وهو ضابط آخر انضم لداعش".
ولفت "بطل المسلسل هو أحمد المنسي، الذي يجسد شخصيته النجم المصري أمير كرارة، ويبدأ العمل الدرامي بالحديث عن المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالإخوان المسلمين كما يبرز الكثير من القيم الوطنية المصرية"، مضيفا "القائمون على العمل استعانوا بتقنيات السينما الهوليودية التي تعتمد على التفجيرات وتبادل إطلاق النار، لخلق الإثارة عند المشاهدين، والهدف من وراء ذلك هو بث الإعجاب بضباط وجنود الجيش بين المواطنين ودفعهم إلى كراهية العدو، أي داعش".
وواصل الموقع في تقريره "بناء على ما سبق، اهتم القائمون على العمل بتصوير مدى وحشية داعش؛ عبر مشهد قتل 12 من الجنود الصائمين عام 2012؛ مظهرين بذلك انتهاك التنظيم الإرهابي لقدسية شهر رمضان"، لافتا "رغم مابذل من أموال وعمل في إخراج هذا المسلسل للوجود إلا أن الأجواء لم تخل من بعض المتاعب، حيث عارضت عائلة الضابط القتيل الأمر بسبب عدم تواصل القائمين على العمل معها وعدم حصولهم على الإذن من أفراد أسرته".
وذكر"في المقابل، تذرع مبدعو المسلسل بأن البطل هو جزء من الجيش المصري وبالتالي يجب الحصول على الموافقة من المؤسسة العسكرية لا من الأسرة".