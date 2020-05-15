شكوك حول محمود حميدة في قتل كريم قاسم في الحلقة 21 من لما كنا صغيرين

بدأت الشكوك تتجه بقوة حول افتراض مقتل وائل ( كريم قاسم ) وليس انتحاره وذلك بسبب طريقة وفاته وهي عن طريق وضع السم في القهوة وهي بالطبع طريقه تشير إلي القتلوليس الانتحار.
يشك ياسين ( خالد النبوي ) في سليم ( محمود حميدة ) أنه هو وراء قتل وائل ولكنه ينكر.
في سياق آخر تم إلقاء القبض على صافي من أجل التعرف على نهى ( نسرين أمين ) ولكنها على عكس المتوقع تتعرف على صورتها.
يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حميدة، وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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