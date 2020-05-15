ميرنا وليد - بيروت - وضعت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ مولودتها الثانية، وأعلنت يسرا الخبر في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة لقدم طفلتها وأرفقتها بتعليق :"من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات" شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات عدد كبير من متابعيها ممن حرصوا على تهنئتها بسلامتها وتعافيها بعد الولادة، وبسلامة طفلتها.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو عبر حسابها على أحد مواقع التواصل وقد ظهرت علامات الحمل في الشهور الأخيرة عليها بشكل كبير، وعلقت : "يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل.. بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين إيه قلقانين من أيه متخيلين أيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفي فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفي واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا في ايه"، مضيفة:" إلى زميلاتي الحوامل عاملين إيه فى الهم ده؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تصبح أماً للمرة الثانية ..وهذا اسم المولود وجنسه-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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