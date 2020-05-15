كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فقدانه الذاكرة.. حسن الرداد في شخصية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة النهار، أمس حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.



وشهدت أحادث الحلقة الـ 21 من مسلسل "شاهد عيان" كشف أبو حماد المقلب الذي أجراه في عمر شكري وأنه كان يهدده بالقتل للتأكد من فقدانه الذاكرة، ثم يقرر الانتقام منه بأسوأ صورة، ويخدعه بإيهامه بأنه صديقه السابق وعضو في العصابة لتهريب الأسلحة، وأنه متزوج من فتاة بالأردن تدعى جميلة، ثم يوصله لمنازلهم ليغرقه في الأكاذيب، وإقناعه بأنه تزوجها بعد قتل آخرين لها ثم نجلهم حمزة، لتزرع داخله الانتقام.



يعزز أبو حماد رغبة الانتقام داخل عمر لاستغلاله من أجل تنفيذ مخططه الإرهابي، ويخطط للعودة إلى مصر بهدف ذلك، بينما يوليه عدنان المسئولية الكاملة عن العملية الجديدة لعدم ثقته في وهيب وطارق.



ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، احمد صيام، بسمة.

