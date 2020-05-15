تراند اليوم : بالفستان الأبيض .. العروسة ياسمين صبري بتنور في شهر العسل – اتفرج

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي تويتر.

وظهرت ياسمين صبرى في الصورة وهي ترتدي فستانا أبيض في أخضر من جلسة التصوير التي قامت بها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة.

تشارك ياسمين صبرى في بطولة مسلسل “فرصة تانية” بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

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