فن ومشاهير

تراند اليوم : يوميات في الحظر .. قاعدين جوة بيت ” صوفينار ” و بنوريك كل حاجة – اتفرج

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فارس طارق 0 تبليغ

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نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت صوفينار داخل منزلها بإطلالة جذابة، بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة .

وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

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كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

يوميات في الحظر .. قاعدين جوة بيت

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