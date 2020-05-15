تراند اليوم : سجن التيك توك بيفتح الباب لـ” مودة الأدهم ” .. عقبال الباقي

الحرب على فيديوهات التحريض على الفسق والفجور التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات مثل التيك توك وانستجرام وغيرها من البرامج الأخرى، على رأس قائمة مباحث الآداب.. اليوم القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بسبب فيديوهات على تطبيق التيك توك.

القبض على مودة الأدهم

تمكنت الأجهزة الأمنية مساء اليوم، من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم أثناء اختبائها فى مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.

وأثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور، وأضافت أن الفتاة التى تقيم فى منظقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، غيرت محل إقامتها خوفا من الملاحقة الأمنية واختبأت داخل كمبوند فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة للقبض على الفتاة.

مودة الأدهم.. خرق حظر التجول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بخرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ .

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– بلاغ ضد مودة.. عدم الالتزام

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم ، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار .

– مودة الأدهم تخرق حظر التجول

كما تبين قيام اليوتيوبر مودة الأدهم بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وأثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضرا وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

– ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بحظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وباشرت النيابة التحقيقات.

تحقيقات النيابة

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل اليوتيوبر مودة الأدهم، على ذمة التحقيقات، بكفالة 20 ألف جنيه، حتى تم القبض عليه مرة أخرى بسبب نشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتتولى جهات التحقيق مباشرة التحقيقات مع اليوتيوبر مودة الأدهم.