تراند اليوم : تعالي اعرف مرتب محمد سعد في ” الطريق إلى إيلات ” .. ميجبش موبيل صيني

يحل اليوم عيد الميلاد الـ 82 للمخرجة إنعام محمد علي، فكان لها بصمات وأسلوب خاص في عملها والإعداد لهذه الأعمال وبالتالي كان الكثير من النجوم يتسابقون للعمل معها والاشتراك في تلك الأعمال الناجحة.

وفي إحدى حواراتها الفنية القديرة عن كواليس تصوير فيلم “الطريق إلى إيلات”، قالت انعام: “أن الفنان محمد سعد تقاضي 140 جنيها فقط كأجر له خلال اشتراكه في الفيلم.

تابعت :ان محمد سعد لم يكن يستطيع السباحة رغم أن الإعلان الخاص بالفيلم اشترط أن يكون الممثل متمكنا من السباحة وعندما اكتشفت أمره وتمت مواجهته بكي وطالب إعطائه فرصة ثانية ليثبت ذاته، مضيفة وبالفعل لم يمر أسبوع على التدريب حتى أصبح سعد سباحا ماهرا.