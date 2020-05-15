تراند اليوم : تعالي اسمع ابن آسر ياسين بيقول ” Hey Sugar ” لنيللي كريم – فيديو

يخوض الفنان آسر ياسين سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل “بـ100 وش” مع الفنانة نيللي كريم ومجموعة من الفنانين.

شارك ياسين عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على Instagram مقطع فيديو وهو يمزح مع نجله الذي كان يلعب اختبار ترفيهي لشخصيات مسلسل “بـ100 وش” وتطابق وجهه مع شخصية “سكر” التي تقدمها نيللي كريم في المسلسل.

حرص آسر ياسين على تصوير ابنه وهو يقول “Hey sugar” الجملة التي ينادي بها على نيللي في المسلسل.

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مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎