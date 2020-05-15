تراند اليوم : إدوارد: نادم علي “مهمة في فيلم قديم”.. وفيلم “أحاسيس” خسرني جمهوري

اعترف الفنان ادوارد، بأن أعماله السيئة أكثر من الجيدة في مسيرته الفنية ولكنه أيضا قدم أعمال قوية وجميلة على الساحة الفنية، قائلا: “عندي أدوار وحشة وفى أدوار حلوة كتير قدمتها ولكن أدواري الوحشة أكتر من الحلو”، كما عبر عن ندمه على المشاركة في فيلم “مهمة في فيلم قديم” مع فيفي عبده بسبب سوء السيناريو وعدم جاهزيته لبطولة الفيلم.

وعبر الفنان ادوارد، في لقاء ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، عن ندمه على المشاركة في فيلم أحاسيس قائلا: “يا ريتنى معملتش فيلم احاسيس وعمري ما اتكلمت عليه ولا كنت بحب اتكلم عنه، وأنا عملته عشان مخرج الفيلم منتج كبير وطلب مني اعمل الفيلم معاه وهو وقف جنبي في بداياتي بفيلم بحب السينما”.

وأكد الفنان ادوارد، أن مشاركته في فيلم أحاسيس أثر عليه وقلل من جمهوره خاصة وأن شريحة كبيرة من جمهور أطفاله، مشيرا إلى أن الفيلم فكرته جميله ولكن لا يليق على ادوار.