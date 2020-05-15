شاهد.. رامز جلال يتراجع بعد انهيار بوسي بسبب “الثعبان”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 03:57 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية بوسي ضحية حلقة الامس من برنامج “رمز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على عدد قنوات mbc.

وجلست بوسي علي كرسي الاعتراف أمام أروى، وفي إجابتها بعد عرض صورة لرامز جلال عليها قائلة:”ده حبيب قلبي”، لتفاجأ بظهور رامز وهو يخترق الصورة.

وقد نطقت بوسي الشهادتين أثناء دوران الكرسي بها واستمرت في مطالبة رامز بالتوقف عن المقلب قائلة “ما تستهبلش” .

وقد انهارت بوسي من البكاء بمجرد رؤية الثعبان ما دفع رامز الى التراجع والغاء الفقرة وتقبيل رأسها قائلا “خلاص ضيعتيلنا الففرة”.