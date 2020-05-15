شاهد.. بلقيس عن علاقتها بزوجها: “مو بس زوجي سلطان ابني”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 03:57 صباحاً - كشفت الفنانة بلقيس فتحي لأول مرة أسرار وتفاصيل عن طبيعة علاقتها بزوجها السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وذلك خلال بث مباشر عبر على “انستغرام”.

وكان الإعلامي الكويتي علي نجم قد سأل بلقيس عما إذا كانت قد تزوجت عن حب، لترد بلقيس فتحي: “أحببته بعقلي قبل قلبي، وبعد الزواج بالاثنان”.

وفي رد على سؤال الإعلامية مهيرة عبدالعزيز عما إذا كانت قد عوضت زوجها عن حنان الأم، قالت بلقيس: “علشان نكون متفقين ما أحد يعوض حنان الأم، والله يرحمها كانت خالتي نادية كل شيء بالنسباله، أحبها حتى ما شفتها وعارفة قديش كانت حنونة معاهم. أنا عارفة قديش هي عايشة معاهم ومعانا كل يوم في البيت.. سلطان مو بس زوجي.. سلطان ابني، ودايما في البيت نتعامل على هذا الأساس.. ودايماً أقول عندي ولدين.. وإن شاء الله المرة الجاية يكون عندي بنت، لأنه لو جاء ولد هقطع في نفسي”، معبرة عن رغبتها في إنجاب فتاة إذا حملت مرة ثانية” .