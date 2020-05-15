شاهد.. نادين الراسي تتغزل بـ باسل خياط: “رجال رجال”!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 03:57 صباحاً - حلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي ضيفة على الاعلامي هشام حداد في حلقة الامس من برنامج “راحت علينا” المذاع على شاشة تلفزيون “لنا” السوري.

وأكدت نادين الراسي أنها تعيش مرحلة جديدة في حياتها خاصة بعد ارتباطها رسميا بالشاب مجد دعبول، معلنة أنها سوف تدخل القفص الذهبي في شهر آب/اغسطس المقبل.

وكشفت نادين الراسي أنه طرح اسمها في وقت سابق لتكون بطلة في مسلسل “الهيبة”، لكن الأمور لم تصل إلى الخواتم السعيدة، مبينة أن أفضل ثنائية كانت بينها وبين الممثل تيم حسن في مسلسل “الإخوة”، لافتة أيضًا إلى نجاح ثنائية حسن مع نادين نسيب نجيم التي تعتبرها من المقربات إليها.

وعن “اكثر ممثل اعجبت به كرجل اثناء التمثيل معه” أجابت نادين الراسي بدون تردد “باسل خياط” مؤكدة انها انجذبت له وتابعت “رجال رجال باسل” .