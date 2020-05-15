شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 21.. طبيب شريف منير يحذر ياسمين عبد العزيز من الصراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 21 من مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز، إكتشاف غالية "ياسمين عبد العزيز"، ودكتور عمر"احمد سعيد عبد الغني"، فقدان عبد الله الروبي " شريف منير " لجزء من ذاكرته، ويطلب أحمد سعيد عبد الغني من ياسمين ألا تصارحه بحقيقة طلاقهما حتي يتم عرضه علي دكتور مخ وأعصاب.

يتم عرض شريف منير علي دكتور المخ والأعصاب الذي يكتشف خلال فحصه للحالة أنه قد نسي عام كامل من حياته وهو آخر عام، حيث يظن أنه مازال في عام 2019 ، أي أنه لا يدرك إنفصاله عن زوجته ، وهنا حذر الطبيب ياسمين من مصارحته بذلك حتي لا يصاب بحالة إكتئاب وصدمة خاصة أنه لم يتعافى من الحادث بنسبة كبيرة .

تجد غالية أن هذا الأمر مستحيل خاصة أن شريف يريد عودتهما للمنزل سويا ، ولكن يحاول عمر إقناعها ويجد الحل في إقتراح تيا إبنتهما عندما أقترحت العيش في منزل جدتها " سوسن بدر " تظهر الحيرة والتوتر علي غالية ولكنها تفكر في الأمر خاصة أنها تدرك خطورة الإبتعاد عن عبد الله في تلك المحنة .

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .

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