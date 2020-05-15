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شكرا لقرائتكم خبر عن سارة التونسى "كراش" الرجالة VS آسر ياسين "كراش" البنات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهورها ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل"ليالينا 80”، تصدرت الفنانة التونسية سارة التونسى مؤشر البحث "جوجل"، بعد طلتها الجذابة فى المسلسل، وحازت صورها على إعجاب ومشاركة العديد من رواد السوشيال ميديا، الذين وصفوها بـ"كراش" الرجالة فى مقابل آسر ياسين "كراش" البنات، وذلك عقب ظهورها فى مسلسل "بـ 100 وش" مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين.
سارة التونسى ملكة جمال العرب لعام 2017، اسمها الحقيقى سهير، لكن بعد أن جاءت إلى مصر وجدت أن اسم سهير " قديم" إلى حد ما فاختارت لنفسها اسم سارة. ودرست "التونسى" إعلام وحصلت على الشهادة من إسبانيا.
كانت أول تجربة لسارة التونسى فى التمثيل، في إسبانيا من خلال المشاركة فى فيلم قصير يحمل عنوان "بحبك" وعندما رأى والدها الفيلم قال لها "أنتى مينفعش متمثليش" وهذه الجملة أسعدتها وقررت بعدها الاستمرار فى التمثيل – بحسب تصريحاتها في برنامج on set والذى تقدمة الإعلامية شيرين حمدى –
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