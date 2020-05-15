شكرا لقرائتكم خبر عن سارة التونسى "كراش" الرجالة ‏VS‏ آسر ياسين "كراش" البنات.. اعرف ‏الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهورها ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل"ليالينا 80‏‎”‎، تصدرت ‏الفنانة التونسية سارة التونسى مؤشر البحث "جوجل"، بعد طلتها الجذابة فى ‏المسلسل، وحازت صورها على إعجاب ومشاركة العديد من رواد السوشيال ‏ميديا، الذين وصفوها بـ"كراش" الرجالة فى مقابل آسر ياسين "كراش" البنات، وذلك عقب ظهورها فى مسلسل "بـ 100 وش" ‏مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

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سارة التونسى ملكة جمال العرب لعام 2017، اسمها الحقيقى سهير، لكن ‏بعد أن جاءت إلى مصر وجدت أن اسم سهير " قديم" إلى حد ما فاختارت ‏لنفسها اسم سارة. ودرست "التونسى" إعلام وحصلت على الشهادة من ‏إسبانيا.‏

‏ كانت أول تجربة لسارة التونسى فى التمثيل، في إسبانيا من خلال ‏المشاركة فى فيلم قصير يحمل عنوان "بحبك" وعندما رأى والدها الفيلم قال ‏لها "أنتى مينفعش متمثليش" وهذه الجملة أسعدتها وقررت بعدها الاستمرار ‏فى التمثيل – بحسب تصريحاتها في برنامج ‏on set‏ والذى تقدمة ‏الإعلامية شيرين حمدى – ‏

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