شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إسلام إبراهيم ساخرا: انفصلت عن ظافر العابدين وارتبطت بـ"آسر ياسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان إسلام إبراهيم صورتين له عبر حسابه علي موقع انستجرام، حيث جاءت الصورة الأولي من مسلسل "بـ 100 وش" والتي جمعته بالفنان آسر ياسين، بينما جاءت الصورة الثانية مع ظافر العابدين، وسخر اسلام من الصورتين الذى ظهر فيهما في شخصية امرأة علي طريقته الخاصة حيث علق عليها بكتابة: "انفصلت عن ظافر العابدين وارتبطت بـ آسر ياسين".

وكان الممثل الشاب إسلام إبراهيم قد شارك متابعيه وجمهوره بصورة له مع الفنان محمد عبد العظيم، من وراء كواليس تصوير مسلسل ب 100 وش الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، بطولة الفنان آسر ياسين والنجمة نيللي كريم. وكتب الفنان إسلام إبراهيم على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، قائلاً: "عم سامح حبيبي، ملاك في صورة بني آدم".

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.