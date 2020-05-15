شكرا لقرائتكم خبر عن أول المهنئين.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد أصالة بصورة ورسالة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كندة علوش علي توجيه رسالة إلي النجمة أصالة في عيد ميلادها، وذلك بعدما نشرت صورة لهما معاً عبر حسابها علي موقع انستجرام ثم علقت عليها بكتابة : "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحي قلب كل الي حواليكي ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال".

وبالتالي تكون كندة علوش أول المهنئين للنجمة أصالة في عيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الـ 15 من مايو، حيث يجمع الثنائي علاقة صداقة منذ زمن.

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وكانت الفنانة السورية أصالة قد نشرت مقطعا من غنائها لأحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "أنتوا لها"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأوبريت الذى يشهد مشاركة من جانب نجوم آخرين مثل حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.

وعلقت أصالة على الأوبريت بكتابة "تشرّفت بمشاركتى بالعمل المليان محبّة ووفا وفخر.. لوطن جمع كلّ تلك المعانى.. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا.. فى كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبة.. ولأهلى فى الكويت كلّ محبّتى واشتياقى.. علّنا نلتقى قريبا".