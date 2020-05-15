شكرا لقرائتكم خبر عن بدل مايدفعولى أجرى خدوا منى 10 آلاف جنيه.. سعد الصغير عن منتجي "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سعد الصغير، إنه وفريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة"، الذى يعرض خلال السباق الرمضانى الحالى تعرضوا لعملية نصب من منتجى العمل عمرو ماندو وبلال صبرى، حيث لم يأخذوا مستحقاتهم حتى الآن وقرروا عدم استكمال العمل ومن ضمن هؤلاء الفنان مصطفى أبو سريع ومحمد فاروق شيبة ومراد فكرى وآخرون.

وأضاف سعد فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه حزين على الناس الغلابة التى تعاونت فى العمل، ولم تأخذ حقوقها من عمال بوفيه وآخرين، مشيرًا إلى أنه دفع من جيبه الخاص أموال لهؤلاء لحين أخذ مستحقاتهم، لافتًا إلى أنه قبل ذلك أعطى المنتجين 10 آلاف جنيه على طريقة السلف ولم يأخذها حتى الآن ولم يأخذ باقى مستحقاته أيضًا.

وأشار الصغير إلى أن عددًا من العاملين فى المسلسل توجهوا إلى قسم شرطة أبو النمرس لتحرير محضر ضد منتجى "ولاد إمبابة".

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يشارك فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وسعد الصغير ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحداث العمل.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

وقال لنا سابقًا أن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.