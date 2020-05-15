كورونا لم يمنع اسلي أنفر من الاحتفال بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يمنع انتشار وباء كورونا في تركيا، النجمة اسلي أنفر من الاحتفال بعيد ميلادها، حيث قررت الاحتفال بشكل عائلي في منزلي، في الوقت الذي حرصت فيه على مشاركة محبيها اجواء الحفل.

اسلي التي أكملت عامها الـ36 نشرت صوراً لها أمام أكثر من قالب كيك، وكتبت معلقة عليها: «لست في حاجة للاحتفالات الكبيرة لكي تشعر بالحب، أمنيتي هذا العام لم تكن لنفسي فقط، ولكن للجميع، كنتم معي، شعرت بأيديكم جميعاً خلفي، شكراً لكم»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني محبيها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالحب والسعادة والتوفيق.

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يُذكر أن اسلي أنفر انفصلت عن حبيبها، الفنان مراد بوز لرابع مرة، أكتوبر الماضي، وهو الخبر الذي صدم عشاق الثنائي، على الرغم من المرات السابقة لانفصال العاشقين.

اسلي أنفر التي سبق وتزوجت من النجم التركي بيركان صوكولو، بدأت قصة حبها مع مراد بوز منذ ثلاث سنوات، وذلك في كواليس تصوير فيلم «أخي أنا»، الذي شارك النجمان في بطولته أمام النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وقد انفصل الحبيبان لحوالي ثلاث مرانن دون الكشف عن أسباب خلافهما، إلا أن المياة سريعاً ما كانت تعود لمجاريها بين الحبيبين.

من ناحية أخرى، شاركت اسلي أنفر حديثاً في بطولة مسلسل جديد بعنوان «بابل» إلى جانب خالد أرغنش، نور فتاح أوغلو، أوزان جوفين، برجي أكلاي، وغيرهم.