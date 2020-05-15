ميرت فرات وزوجته في حفل زفاف بالكمامات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبى النجم التركي ميرت فرات وزوجته أديل فرات، دعوة صديقتهما المقربة، الفنانة ديديم بالشين لحضور حفل زفافهما، رغم انتشار وباء كورونا.

ميرت وزوجته التزاما بارتداء الكمامات كإجراء وقائي من انتشار وباء كورونا، وكان لافتاً ارتداء العروسين للكمامات أيضاً، وهو ما انتقده البعض بعد انتشار صور الزفاف، وفضلوا لو احتفل العروسان بزفافهما بعد انتهاء أزمة كورونا، أو عدم اقامة زفاف، والاكتفاء بحضور أقرب أفراد أسرتيهما.

يُذكر أن ميرت فرات احتفل بزفافه على أديل سبتمبر 2018، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم تركيا بالإضافة لأصدقاء وأسرتي العروسين، وذلك بعد فترة خطبة قصيرة استمرت لشهرين فقط، حيث دخل ميرت في علاقة عاطفية مع أديل بعد شهور على انفصاله عن الفنانة التركية هاندة دوغان ديمير، في الوقت الذي سبق وارتبطت فيه أديل فرات بعدة علاقات عاطفية بمشاهير من المجتمع التركي، أبرزهم، النجم كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، لاعب كرة القدم أردا توران، وكان آخرهم النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم».

من ناحية أخرى، مسلسل «جرائم صغيرة» كان آخر عمل درامي عُرض لميرت على الشاشة الصغيرة، وقد شارك في بطولته أمام جوكتشا بهادر و اسليهان غوربوز و تولين أوزان وبادي ابشجيل، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه الجديد «القفل» الذي يشارك في بطولته أمام ميليسا اصلي باموك، جليل نالتشكان، وغيرهما.