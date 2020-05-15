النجم التركي كينان أميرزالي يتحدث عن حمل زوجته لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل» لأول مرة بعد الإعلان عن حمل زوجته، الفنانة سينيم كوبال في مولودتهما الأول، واستغل الصحفيون الفرصة لسؤاله عن وضع سينيم الصحي وحالة الجنين.

كينان قال: «الأخبار صحيحة، ننتظر مولودة فتاة، ومتحمسون جداً لأخذ ابنتنا بين أحضاننا، ليرزقنا الله ذلك بكامل الصحة والعافية»، وأضاف: «الجميع يعيش الآن في صعوبة بسبب أزمة كورونا، ونحن إن شاء الله سنتجاوزها، وسينام بخير جداً ونحن سعداء للغاية».

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يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي»، بينما كان مسلسل «وجهاً لوجه» آخر أعمال سينيم الدرامية عام 2017.

من ناحية أخرى، يستعد كينان أميرزالي لتقديم الموسم الجديد من برنامج «منّ سيربح المليون» في نسخته التركية، وذلك بديلاً عن الفنان التركي مراد يلدريم، لانشغال الأخير بمسلسله الجديد «رامو»، وقد كشفت مصادر صحفية عن تلقي كينان عرض تقديم البرنامج مقابل 250 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.

وعلى الجانب الدامي، عُرض لكينان حديثاً مسلسل جديد بعنوان «Alef»، وتدور أحداثه حول جريمة قتل، ويشارك أميرزالي في بطولته أمام مليسا سوزين واحمد ممتاز تايلان، والمسلسل من اخراج امين البير.