فهرية أفجان في جلسة تصوير مبهجة مع مولودها الأول.. هل يشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير عفوية في أجواء مبهجة بمكان مفتوح بين أحضان الطبيعة مع مولودها الأول «كاران»، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به الأتراك في شهر مايو من كل عام.

فهرية التي تحتفل بعيد الأم لاول مرة بعد الإنجاب شاركت متابعيها بلقطات من الجلسة التي اختارت أن تطل فيها بـ«لوك» كاجول من الجينز، ونسقته مع طلّة نجلها، واتخذت الممثلة عدة أوضاع عفوية ضاحكة مع ابنها، وهي الصور التي تبادلها فانز فهرية وزوجها، النجم التركي بوراك أوزجفيت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكد فيه أغلبهم أن «كاران» أكثر شبهاً لوالده.

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يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017 بعد قصة حب جمعتهما خلال كواليس مسلسل «طائر النمنمة»، وقد انجبت مولودهما الأول في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، أبريل 2019.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، كما كان فيلم «الحب الأبدي» الذي يجمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك قبل زواجها.

فهرية وضعت شروطاً للمنتجين الراغبين في الاتفاق معها على عروض فنية جديدة، وهي أن تعمل لمدة 9 ساعات يومياً فقط، مع أخذ يومين أجازة أسبوعياً، وذلك إلى جانب العطلات الرسمية، حرصاً منها على ايجاد وقت تمضيه مع مولودها الأول «كاران».