أحلام تشارك في «صلاة من أجل الإنسانية»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن مشاركتها في حملة “صلاة من أجل الإنسانية”، التي تقام الخميس الموافق 14 مايو.
أحلام نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا وعائلتي بإذن الله مع العالم أجمع.. سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا.. اللهم استجب اللهم تقبل”.
الفنانة الإماراتية أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الدعاء يصنع المعجزات.. يا رب قصدناك وأنت الكريم.. دعوناك وأنت الرحيم ندعوك وليس لنا رب سواك أن تصرف الوباء عن البلاد وتلطف بالعباد.. تقبل منا”.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أطلقت من قبل هاشتاج “ساعة الصفر”، ودعت جمهورها للمشاركة فيه بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.
الفنانة الإماراتية قالت، خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أنها ترغب في الوصول إلى عدد صفر إصابات بكورونا في دولة الإمارات.
وأضافت: “هدفي الأول منه أن نوصل بالإمارات إلى صفر حالة مصابة بكورونا، أتمنى تساهمون في هذا الهاشتاج لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات، وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعه وهدفنا كلنا ان نصل بوطننا الحبيب ب #صفر حاله مصابه بفايروس كورونا فلنبدء بسم الله”.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت أنها خضعت لفحوصات فيروس “كورونا” 7 مرات، وذلك حتى تتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.
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