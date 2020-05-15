ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرضها لموقف محرج جدا، خلال ذهابها لمحل مجوهرات.

ريهام أكدت أنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأنها لم تخرج من منزلها قبل 4 ‏شهور، غير أنها خرجت لزيارة طبيبها الخاص الذي لم تجده، لذا فقررت التوجه للتسوق.‏

الإعلامية المصرية كشفت أنها تعرضت لموقف محرج عند دخولها محل مجوهرات، حيث طلبت من موظف بالمحل أن يتوقف عن رفع الموبايل، حيث تشككت أنه يقوم بتصويرها، مشيرة إلى أنها تعاني من فوبيا التصوير ‏بسبب ما يحدث لها من مشاكل.‏

وأكدت أنها تحدثت مع الموظف بلطف شديد، وعندما أخبرها أنه لن يبعد الهاتف لأنه يستخدمه في العمل قالت له “نزله ‏وريحني”، لكن مديرة المحل تدخلت ورفضت أن تأمر الموظف بعدم استخدام الهاتف.

وأضافت، في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أن موظف آخر نطق اسمها، فعادت المديرة للتدخل،واحتدت عليها متساءلة: “أنتي كنتي عايزاه ينزل الموبايل ليه” وعندما ردت ريهام وتأكدت السيدة من شخصيتها فوجهت لها ‏إهانات بالغة. ‏

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يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد تستعد للعودة لتقديم البرامج مجددًا، وذلك بعد فترة من الابتعاد بسبب قرار إيقافها عن العمل.

الإعلامية المصرية نشرت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أخبارًا تفيد تقنين أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها لمزاولة المهنة قريبًا.

نقابة الإعلاميين أبلغت ريهام سعيد أن جميع الشروط مستوفاة، وسيكون إصدار العضوية متوقف فقط على تعاقدها مع أية قناة.

وتلقت ريهام بالفعل عدة عروض من عدد من القنوات داخل مصر وخارجها، ومن المقرر أن تحسم الأمر خلال الفترة المقبلة.