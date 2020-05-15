ليلى أحمد توجه سيلا من الانتقادات لمخرج7.. وتنصف نجمين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم توقف تصوير المسلسل السعودي الكوميدي "مخرج 7" عند الحلقة الـ20 بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا، إلا أن الناقدة والإعلامية الكويتية ليلى أحمد، لم ترحم المسلسل، ووجهت له سيلا من الانتقادات.

ورأت أن المسلسل كان بمثابة خروج مروع لمؤلفه "خلف الحربي"، الذي اعتبرت أنه كان يتقدم في عام ثم يتراجع في العام الذي يليه، مشيرة إلى أنها توقعت الأجود من المسلسل، "ولكنه طلع مقلب مخيب للآمال وهو من أضعف أعمال القصبي" وفق وصفها.

وأوضحت ليلى أحمد عبر حسابها على "إنستغرام" أنها تحمست للمسلسل وقت الإعلان عنه بصفته مسلسل كوميدي يطرح قضايا تطور الحياة في المجتمع السعودي، رغبة في معرفة أثر المتغيرات العامة على الأسرة، لافتة إلى أنه بعد أن تابعته وجدت أن قصصه مكررة وحواراته بدون عمق وفهم، مضيفة: "التسيب الإداري فكرة جميلة لكنها تحولت لقصة زواج الموظف بمديرته، خناقات الحريم لأتفه الأسباب".

ووصفت الناقدة الكويتية، أداء الممثلة السعودية ريماس منصور بالمبالغ فيه، مضيفة في حديثها عنها: "الجميلة الغبية بأطنان المكياج طول الوقت وجلابيات فخيمة، وصراخ وصخب، لا هموم حياتية تعكس أثر المتغيرات الكبرى على المرأة".

ولم يسلم بطل المسلسل الفنان السعودي ناصر القصبي من انتقادات ليلى أحمد، فقالت: "القصبي نفس الأداء الحركي المعتاد، يطعج ملامحه حتى في الوقت الذي يحتاج فيه المشهد لدراما جديه فهو يبربش بعينه"، ولم يختلف رأيها في الممثل السعودي حبيب الحبيب كثيرا عن القصبي، ورأت أنه لا يريد أن يغير جلده ويتطور.

Advertisements

وفي المقابل، أبدت ليلى إعجابها بأداء راشد الشمراني قائلة: "قررت أن أستمتع بالأداء الرائع السلس، راشد الشمراني الانتهازي الطيب أبو المشاريع الفاشلة دور مرسوم صح بمحتوى نفسي وفكري وطريقة إلقاء وأداء مميزة تجمع بين الكوميديا والدراما دون افتعال".

ورأت الناقدة أن إلهام علي هي النجمة الأولى بالسعودية حتى الآن، مضيفة: "وإنبسطت بأدائها في دور المديرة بصرامتها وعدالتها وبعدين بمرونتها مع الموظف ناصر زوجها الثاني، وخناقات خاتم مع القصبي، إلهام علي أداء سلس دون تشنج مكياج هادئ، أزياء عمل أو بيت بمنتهى البساطة".

واعتبرت الناقدة أن الفنانة أسيل عمران تطورت قليلا عما سبق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تفتقد حرارة الأداء.