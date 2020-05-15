شيماء سبت: كلهم ينكدون علي الله ينكد عليهم.. وأشفق على هؤلاء (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن سبب عدم تواجدها في الأعمال الكوميدية، موضحة أنه لم يتم عرض أدوار عليها لأن أغلب المنتجين والمخرجين يجدونها في الأدوار التراجيدية أكثر.

وقالت سبت، في تصريحات تلفزيونية: "والله بالعكس أنا بشوف نفسي كوميدية لكن كلهم ينكدون علي الله ينكد عليهم.. والله أنا أحب الضحك وأحب أشتغل أعمال كوميدية لكن أنا ما أدري شو فيهم.. يمكن عشان ٧٠ ٪ من الأعمال التي تقدم في رمضان تكون تراجيدية.. والأعمال الكوميدية تكون قليلة لذلك ما يكون عندنا فرصة".

وأضافت: "الكوميديا لا تقلل من قيمة الفنان طالما أنا عندي حس للكوميديا.. لأن هذا الشي الواحد ما يتصنعه ولا يتعلمه.. إذا ما كان الإنسان في داخله حس كوميدي لو يذبح نفسه ما راح يضحك.. يعني أنا أشفق على بعض الفنانين يظنون نفسهم كوميديين لما يستهزؤون عشان يضحكون الناس.. هذا ما أعتبره كوميديا.. لأن الكوميديا موقف وحس".

وأوضحت أنها لا تهتم بترتيب اسمها على تتر أي عمل تقدمه، قائلة: "أنا تقديريًا لنفسي أعرف مكانتي جيدًا.. لو يقطون اسمي آخر اسم في التتر ما يهمني.. لأنه ما في أحد يتابع المقدمة للنهاية بسبل مواعيد الصلاة أو أغلب الإعلانات تقص التتر".

واختتمت: "والله يا ما اشتغلت أعمال وحطوا أسماء كتير قدامي ولا زعلت َكان آخر همي.. لأني أعرف إنه لو شاركت في ٥ حلقات فقط من ضمن ٣٠ حلقة راح أعلم.. أعرف كيف ألعب دوري بشكل يرسخ في ذهن الناس.. شو كتر فنانين جم وراحوا وانحط أساميهم أول شيء.. مكان اسمي في التتر لن يغير من تاريخي أو يقلل من خبرتي وسنوات عملي".

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وسبق أن كشفت شيماء سبت، عن تحريف تاريخ بداية مشوارها الفنّيّ، مشيرة، إلى أنّ بدايتها الحقيقيّة لم تكن في عام 1995، ولكنّها كانت في عام 1989 بتقديم أوّل مسلسل لها في التّلفزيون البحرينيّ، وكان أوّل عمل يخرجه المخرج أحمد المقلة.

وأشارت إلى أنّها خاضت مجموعة كبيرة من الأعمال الفنيّة في مختلف البلاد العربيّة، قبل عام 1995، التي تناساها البعض، وتمّ نشرها مغلوطة في تقارير إعلاميّة وصحفيّة، رغم محاولتها لتصحيحها أكثر من مرّة، خاصّة على موقع "ويكيبيديا"، إلا أنّها تتعرّض للتّحريف مرّة أخرى.

وأكّدت سبت، أنّ مسلسلها الذي عرض في عام 89، كان انطلاقتها الحقيقيّة، لأنّها بدأت مشوارها الفنّيّ على يد أستاذ كبير، وهي طفلة، ممّا ساهم بسطوع نجمهما في عالم الفنّ معًا.

وصحّحت شيماء، المعلومات المغلوطة بشأن تاريخ ميلادها، في تصريحات تلفزيونيّة، مشيرة، إلى أنّ التاريخ المتداول في عام 1977 غير صحيح، وتحفّظت على الكشف عن العام الذي ولدت فيه، واكتفت بالتّأكيد على أنّها ولدت فعلاً في يوم 26 من شهر أكتوبر.