مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودى

القاهره-لايف ستايل
احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاده ابنته جودى وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشر مصطفى قمر صورا له مع ابنته وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وانتي طيبة ياچودي ياروح قلبي انا ياقمر حياتي اللي بينورلي طريقي ياحبيبة بابي ويارب اشوفك اجمل عروسة في يوم فرحك لو ربنا اداني عمر وتبقي دكتورة قد الدنيا بحبك قوي ياحبيبة بابي . Happy birthday Judy ????????????????????????????????????"
طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير".
"وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء.
ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.
وكان مصطفى قمر قد بدأ بالفعل في طرح هذه الأدعية والألبوم الديني عبر إحدى شركات الاتصالات، مع بداية الشهر الكريم، والآن وسيبدأ طرحها للجمهور رسميا خلال هذه الأيام المتبقية من الشهر.
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