إنجي المقدم تثير الجدل بإطلالة جريئة

القاهره-لايف ستايل نشر خبير التجميل علاء التونسي صورة جديدة للفنانة إنجى المقدم، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة. وظهرت إنجى المقدم، بإطلالة بليزر باللون البينك الفاتح قصير فوق الركبة يبرز جمال أنوثتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنجى المقدم فى المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البيج الفاتح. وتركت شعرها البنى منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمالها. ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة باللون الفضى. Advertisements قد يهمك ايضاً: نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام إنجى المقدم تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

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