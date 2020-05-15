شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 10 دويتوهات بين عدوية شعبان عبد الرحيم وحمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل 10 دويتوهات غنائية جديدة، مع مطربى المهرجانات حمو بيكا، وعلى قدورة، ونور التوت، والأغانى عبارة عن مزيج من الغناء الشعبى وأغانى المهرجانات، ووزع جميع الأغانى فيجو الدخلاوى.

وتحمل بعض الأغانى عناوين "ع إحنا المريح"،"حلال ولا حرام"، ومن المقرر طرح أول هذه الأغانى يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على أن يتم طرح باقى الأغانى بعد ذلك على فترات متباعدة فى موسم الصيف.

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من جانبه قال المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لـ"الخليج 365"، أتمنى أن تنال هذه الأغانى إعجاب الجمهور، خاصة أننا نقدم من خلالها لون غنائى جديد، حيث تحتوى على كلمات جديدة ومختلفة غير أغانى حمو بيكا وفريقه السابقة.