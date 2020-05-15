شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: كنت مرعوبة من شخصية فدوى.. ومحمد سامى بيعمل للممثلين "تنويم مغناطيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة روجينا، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "البرنس"، مضيفة: "اترعبت من دورى في المسلسل في شخصية فدوى، ولكن المخرج محمد سامى آمن بموهبتى وقال لى هتكسرى الدنيا.. كنت مرعوبة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن : " المخرج محمد سامى يمتلك قوة كبيرة في الإقناع.. وآمن بموهبتى أكثر من إيمانى بها.. إنه ذكى في إدارة الممثل، وبيعمل للممثلين تنويم مغناطيسي".

تدور أحداث المسلسل فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذى يعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.