شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته بصورة ورسالة مؤثرة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم مصطفى قمر على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته جودي على طريقته الخاصة عبر حسابه علي موقع انستجرام، وذلك بتوجيه رسالة لها كتب فيها : "كل سنة وانتي طيبة ياچودي ياروح قلبي انا ياقمر حياتي اللي بينورلي طريقي ياحبيبة بابي ويارب اشوفك اجمل عروسة في يوم فرحك لو ربنا اداني عمر وتبقي دكتورة قد الدنيا بحبك قوي يا حبيبة بابي".



قمر

وبالتالي انهالت التعليقات من متابعيه ممن حرصوا على تهنئته بتلك المناسبة، مثلما ظهر خلال التعليقات،.. وكان المطرب مصطفى قمر قد انتهي مؤخراً من تسجيل أغنيات ألبومه الدينى الجديد يحمل اسم "حنين علينا يارب"، والذي يضم 7 أغانى دينية، جميعها من ألحانه، ومن المقرر أن يتم طرحه في أوخرا شهر رمضان الجارى.

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ومن أدعية الألبوم "أرزقنا يا كريم" وهو ديو بين مصطفى قمر وسيف محمد، من كلمات رضا زايد، وناى محمد مصطفى، وتوزيع أسامة كمال، والدعاء الثانى يحمل اسم "بسم الله" من كلمات هانى الصغير، وتوزيع أسامة كمال، أما الثالث بعنوان" الرحمن" يتم على طريقة ديو بين مصطفى وأحمد حمدى، وهى من كلمات هانى الصغير، وتوزيع أسامة كمال.

الدعاء الرابع يحمل اسم "حنين علينا يارب" ويغنيه ديو مع المطربة أمانى، من كلمات هانى الصغير، وعود ممدوح الجبالى، وتوزيع أسامة كمال، والخامس "يالا نصلى" ديو مع المطربة ميرنا طارق ومجموعة من الأطفال، من كلمات أحمد سامى، ورامى جمال، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال، والسادس "وش الخير" من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء.