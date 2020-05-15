شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يداعب مصور "لما كنا صغيرين": "ورينى شايف الدنيا إزاى من عندك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود حميدة، جمهوره صورة من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث يظهر الفنان الكبير وهو يقف خلف الكاميرا بجوار فريق التصوير للعمل الدرامى الذى ينافس فى السباق الرمضانى العام الحالى، وظهر محمود حميدة وهو يتابع مشهد التصوير عبر عدسة الكاميرا، بينما يقف من حوله المصورين مبتسمين.

ونشر محمود حميدة، الصورة الطريفة من كواليس تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكتب فى تعليقه عليها: "ورينى كدا أنت شايف الدنيا إزاى من عندك"، وذلك فى إشارة لرؤية المصور للمشهد التمثيلى عبر عدسات الكاميرا.

وكانت حلقة الأربعاء من مسلسل "لما كنا صغيرين"، شهدت مقتل "وائل" كريم قاسم، ‏وهى ثانى شخصية تقتل فى الأحداث بعد "نهى" نسرين أمين، ويبدو أن ‏هناك شخصا واحدا يقف وراء كل تلك الجرائم، ويعد "سليم" محمود حميدة، ‏الأقرب بحسب مسار السيناريو، لكن مازال الكاتب أيمن سلامة يحمل فى ‏جعبته مفاجآت لم تكشف عنها الأحداث بعد.‏

وشهد الصراع القائم فى مسلسل "لما كنا صغيرين" تخطيط "ياسين" خالد ‏النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم قاسم، على العمل مع ‏‏"سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل الإيقاع ‏به وتسليمه ‏للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات بالاتفاق مع ‏الشرطة، لكن ‏‏"سليم" كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات. ‏

ويفأجئ "سليم" محمود حميدة، "وائل" كريم قاسم بزيارته فى بيته بعد أن ‏حاول الإيقاع به فى صفقة مخدرات لكن سليم ورطه فى صفقة "عدسات"، ‏ويخاف "وائل" من "سليم" ويتوقع أن يتخلص منه فى أى وقت.‏

تذهب "دنيا" ريهام حجاج، لتناول العشاء مع "ياسين" خالد النبوى، وخلال ‏ذلك تتلقى رسالة على هاتفها من رقم "وائل" كريم قاسم جاء فيها أنه أقدم ‏على الانتحار خوفا من انتظار الموت، ويسرعان إلى شقته فيكتشفان مقتله ‏بالفعل، فهل انتحر أم تخلص منه "سليم" ؟.

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وتختلف دوافع كل شخصية لقتل "نهى" بدءا من "سليم" محمود حميدة الذى ‏يتاجر فى المخدرات وبقتلها يمكنه أن يثبت براءة معاونته ‏‏"صافى" المتهمة ‏بالاتجار فى الكوكاكين، كما يطول الشك "حسن" نبيل عيسى المتهم فى ‏القضية بالفعل ودافعه لقتلها حملها منه دون ‏زواج، كما أن "يحيى" محمود ‏حجازى متهم بقتلها بأمر من محمود حميدة الذى يتحكم فيه بسبب إدمانه ‏الكوكاكين‎.‎

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واستكمالا لدائرة الشك، يدخل أخيها الشيخ حامد ذلك الرجل المتدين ودافعه ‏التخلص من عارها بعد حملها دون زواج، بالإضافة إلى ‏‏"رضا" محمد يحيى ‏الذى كان يحبها ويرغب فى الزواج منها وبمجرد معرفته بعلاقتها الآثمة مع ‏‏"حسن" تخلص منها‏‎.‎

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وفى الحلقة 8 من المسلسل دخل "ياسين" خالد النبوى فى دائرة الشك على ‏لسان "دنيا" ريهام حجاج وذلك لوجود تاريخ من الخلافات ‏بينه وبين أخيه ‏‏"حسن" نبيل عيسى، المتهم فى القضية بالفعل، ولرفضه تقديم بلاغ رسمى ‏فى "سليم" يتهمه بجريمة القتل‎ .‎

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أما فى الحلقة 9 من المسلسل راوغ أيمن سلامة مشاهدى المسلسل وأدخل ‏‏"دنيا" ريهام حجاج فى دائرة الشك، بعد حوار دار بينها ‏وبين خالد النبوى ‏قال الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود ‏حجازى وإذا تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، ‏وستظهر براءة "حسن" نبيل ‏عيسى، وهنا تبدو ملامح القلق على وجه "دنيا" وكأنها تحمل سرًا قد يكشف ‏الجانى، وبذلك يستمر ‏المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد على فى مراوغة ‏المشاهد وجعله يشك فى كل الشخصيات‎.‎

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎