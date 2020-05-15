شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 21.. عشماوي يقيم جماعة المرابطون التكفيرية ويبايع الظواهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة on، أحداثًا سريعة، حيث أبلغ سالمى عضو جماعة أنصار بيت المقدس، الإرهابى عمشاوى أن جماعة بيت المقدس قررت مباعية الشيخ أبو بكر البغدادى قائد تنظيم القاعدة، ليرفض عمشاوى تلك البايعة خاصة أنه يمكث في ليبيا في حماة مجلس شورى المجاهدين، ليبلغه سالمى بمهلة 48 ساعة قبل الذهاب لسوريا ومبايعة الإرهابى أبو بكر البغدادى، كما أبلغ سالمى عشماوي والشيخ عمر الرفاعى وعماد عبد الحميد، أنه سيعود لسيناء ليقود المجاهدين تحت لواء تنظيم الدولة ورايته.

وعلى الجانب الآخر، طلب عمشاوى – أحمد العوضى من الشيخ عمر الرفاعى، مقابلة الإرهابى أيمن الظواهرى، وبالفعل قابله وبايعه، كما قرر عمشاوى أن يقيم جماعة تحت اسم "المرابطون" كما قرر أن يصور فيديو يعلن من خلاله اجتذاب الشباب والفتيات للجهاد بمقابل مادى، كما سيضع صورته على الفيديو بملابس الجيش المصرى، إشارة منه أنه أنشق عن القوات المسلحة المصرية.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.