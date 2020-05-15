شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني يكشف كواليس مشاركته في الاختيار.. ومتابعوه يشيدون به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد صلاح حسني، كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار" الذى شارك فيه كضيف شرف خلال الحلقة الماضية، وذلك من خلال تجسيده شخصية "العقيد رامي حسنين" قائد الكتيبة 103، والتي شهدت حلقة اليوم استشهاده أثناء قيامه بالتوجه لمداهمة تكفيريين.

أحمد صلاح حسني كتب عبر حسابه على إنستجرام بوست مطول أعرب فيه عن فخره بالتواجد خلال هذا العمل وقال: "فخور بالتواجد ولو بجزء بسيط في هذا العمل التاريخي إللي هيعيش في التاريخ للأجيال المقبلة سعيد أولا لتجسيدي شخصية بطل كبير قدم لمصر الكثير زي رامي حسنين إللي دمعت ودي حاجة بقولها لأول مرة وأنا بقرأ تفاصيل حياته لفهم شخصيته قبل بدء أول يوم تصوير فعلاً سعيد وفخور بتجسيد شخصيته وده أقل حاجة تتقدم لبطل زي رامي حسنين وثانيًا سعيد لوقوفي أمام أخويا أمير كرارة بعد غياب ودائما يارب مع بعض وفِي ظهر بعض.. بالتوفيق لكراره وكل القائمين على العمل وبالطبع شكر خاص للمخرج المبدع بيتر ميمي.. تحيا مصر".

وجاء هذا البوست بعد نشر أحمد صلاح حسني جملة مؤثرة قالها لزميله قبل التوجه للعملية وهي: "لو ما رجعتش من العملية دي وصيتي في تابلوه العربية".

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رامي حسنين

وهي الجملة التي جاءت ضمن مشهد مؤثر استطاع حسني تقديم شخصية الضابط رامي بصورة مميزة مثلما جاء في تعليقات متابعيه عبر إنستجرام فور نشر الصورة حيث قال أحدهم الذى يبدو عليه معرفة الشهيد رامي من تعليقه: "فعلا أتقنت تحركات العقيد رامي حسنين وكل حاجة.. ظهرت وقت قصير بس حرفيًا خلتنى أسقفلك وأنا صعب ممثل يعجبنى... ممتاز"، بينما قال آخر: "طلعت ١٠ دقايق بس أقسم بالله مشهد عظمه الله يرحمه".

هذا بالإضافة إلي تعليقات عديدة ممن تفاعلوا مع شخصية الشهيد رامي حسنين بعد انتهاء الحلقة مباشرة، خاصة أن الحلقة شهدت تعريف صناع العمل لقائد الكتيبة 103 على لسان المنسى "امير كرارة" سواء أثناء حديثه معه، أو حينما كان يتحدث حول شخصيته ومميزاته في حواره مع أحد زملائه.







