هيثم شاكر يتصفح ”الخليج 365” فى الحلقة 21 من ‏مسلسل "حب عمرى"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "حب عمرى" تصفح النجم هيثم شاكر موقع ”الخليج 365” على هاتفه، ليقرأ خبر "مقتل رجل أعمال ليلة زفافه فى ظروف غامضة" وهو الحدث الأساسى فى دراما الحلقة، وذلك فى محاولة من صناع العمل لإضفاء جانب المصداقية على أحداثه.
وتألق النجم هيثم شاكر فى أولى بطولاته التليفزيونية وثانى تجاربه التمثيلية، بعد "أرض جو" ، وتغيب بعدها رغم العروض التى تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، إضافة إلى معاناته من مرض السرطان والذى تغلب عليه وتخطى هذه الأزمة الصحية.
الاستعانة بموقع ”الخليج 365” ليست الأولى فى موسم دراما رمضان 2020، ففى أحد مشاهد الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" تصفح النجم محمود حميدة، الذى يجسد دور "سليم" ضمن الأحداث، موقع ”الخليج 365” وتحديدًا قسم الحوادث، ليقرأ خبر إطلاق النار على "ياسين الجمال" والذى يجسده النجم خالد النبوى، ليعطى للمشهد مصداقية وكأن الحادثة وقعت فى الحقيقة.
مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.
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