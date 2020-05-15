شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يتصفح ”الخليج 365” فى الحلقة 21 من ‏مسلسل "حب عمرى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "حب عمرى" تصفح ‏النجم هيثم شاكر موقع ”الخليج 365” على هاتفه، ليقرأ خبر ‏‏"مقتل رجل أعمال ليلة زفافه فى ظروف غامضة" وهو ‏الحدث الأساسى فى دراما الحلقة، وذلك فى محاولة من ‏صناع العمل لإضفاء جانب المصداقية على أحداثه.

وتألق النجم هيثم شاكر فى أولى بطولاته التليفزيونية وثانى ‏تجاربه التمثيلية، بعد "أرض جو" ، وتغيب بعدها رغم ‏العروض التى تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه ‏‏"معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، إضافة إلى ‏معاناته من مرض السرطان والذى تغلب عليه وتخطى هذه ‏الأزمة الصحية.‏

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الاستعانة بموقع ”الخليج 365” ليست الأولى فى موسم دراما ‏رمضان 2020، ففى أحد مشاهد الحلقة 16 من مسلسل ‏‏"لما كنا صغيرين" تصفح النجم ‏محمود حميدة، الذى يجسد ‏دور "سليم" ضمن الأحداث، موقع ”الخليج 365” ‏وتحديدًا قسم ‏الحوادث، ليقرأ خبر إطلاق النار على "ياسين الجمال" ‏والذى ‏يجسده النجم خالد النبوى، ليعطى للمشهد مصداقية ‏وكأن الحادثة وقعت فى ‏الحقيقة.‏

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مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏