شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 21.. عشماوي يلقب نفسه بـ أبو عمر المهاجر واستشهاد النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة on، أحداثًا متتالية، حيث بدأت الحلقة بترتيبات الشيخ عمر الرفاعى مفتى جماعة بيت المقدس لتواجد عشماوى في منزل جديد، كما شرح له أن الجماعة في درنة ليبيا اختارته ليكون مفتيًا عليهم، علمًا بأنه مغترب وليس مواطنًا ليبيًا.

كما أظهرت الحلقة إنسانيات المقدم أحمد منسي، حيث دخل إلى صيدلية ليشترى دواء، ليجد سيدة عجوز لم تقدر على شراء دواء "الكلي"، ليسأل الطبيب عن سعر الدواء، ليشتريه لها في لافتة إنسانية أوضحت مدى كرم أخلاقه وإنسانيته العظيمة مع الناس.

كما ظهر في أحداث الحلقة استشهاد المستشار هشام بركات، والذى استشهد في 29 يونيو 2015، جراء تعرضه لحادث تفجير إرهابى، وخلال عرض التليفزيون المصرى تداعيات الحادث، كان يجتمع الشيخ عمر الرفاعى وعماد عبد الحميد وهشام عمشاوى يشاهدون ما حدث عبر التليفزيون في ليبيا، ليؤكد عشماوى أن التوقيت هو الهدف الحقيقى، حيث يجب التركيز على الضربات في توقيت مهم للغاية، كى يرتبط التوقيت بالرهبة والخوف لدى المصريين، ويندمون على 30 يونيو، كما أختار لنفسه اسما "أبو عمر المهاجر" ليكون كنيته في ليبيا.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.